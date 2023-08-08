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Москва
Москва
Профиль пользователя Denis0108
О себе
слежу за наукой, люблю неопоп, читать ЖЗЛ, смотреть документалки, пить лёгкое вино, нравится узнавать что-то новое о городах и их архитектуре. Пару периодов в жизни ходил на танцы, разного рода успешности) Хочу знать насколько иностранных языков и научиться программированию. Ищу друзей, отношения, и просто хороших людей, с кем можно весело проводить время.
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🎭 Театр📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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