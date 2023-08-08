О себе

слежу за наукой, люблю неопоп, читать ЖЗЛ, смотреть документалки, пить лёгкое вино, нравится узнавать что-то новое о городах и их архитектуре. Пару периодов в жизни ходил на танцы, разного рода успешности) Хочу знать насколько иностранных языков и научиться программированию. Ищу друзей, отношения, и просто хороших людей, с кем можно весело проводить время.