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Москва
Профиль пользователя Denis0108

фото пользователя Denis0108

О себе

слежу за наукой, люблю неопоп, читать ЖЗЛ, смотреть документалки, пить лёгкое вино, нравится узнавать что-то новое о городах и их архитектуре. Пару периодов в жизни ходил на танцы, разного рода успешности) Хочу знать насколько иностранных языков и научиться программированию. Ищу друзей, отношения, и просто хороших людей, с кем можно весело проводить время.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🎭 Театр📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро

События пользователя

Омск → собрать компанию

Сходить на концерт или хоккей

маленькое фото пользователя A_E_V96
Откликнулся 1 участник

Омск → прогуляться, перекусить

погулять, посидеть в кафе, пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу интересных собеседников:)

Откликнулись 72 участника

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Открытый чат для общения

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя Yana_sdn

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Julia_Juli

Королев → пообщаться

Пообщаться о жизни

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Anutka

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/друга поговорить о сокравенном

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → пообщаться

Познакомиться с прекрасным человеком

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Kr_istin_a

Ставрополь → пообщаться

Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Lexi

Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Elizaveta17

Барнаул → пообщаться

Ищу подругу/друга🫂🤍

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Popkina_radost

Москва → пообщаться

Хочу найти интересного человека для общения

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Anna89

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться или сходить куда-нибудь

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Natalii

Москва → пообщаться

Разговоры по душам, а дальше как пойдет🙋🏻‍♀️

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя alisssshhha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Love_TLI

Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Juliaana

Москва → пообщаться

Познакомиться с новыми людьми:) могу выслушать или просто поболтать

Откликнулось 6 участников

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Санкт-Петербург → пообщаться

Обсуждать книги и сериалы под бокал вина и пряжи на коленях

Откликнулось 5 участников

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Обсудим всё на свете.

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Ищу компанию для прогулки

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Здесь должен быть какой-то заголовок, но я не знаю какой

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Хочу найти друзей с которыми можно погулять и поболтать обо всём.

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маленькое фото пользователя Nurse_Marta

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсудить иммиграцию после 40, можно вместе что-нибудь придумать.

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Краснодар → собрать компанию

Пошли на первую встречу на шашлыки?))

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