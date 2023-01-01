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Москва
Профиль пользователя Denelisss

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О себе

Я не бегаю, не катаюсь на велосипеде, считаю удобным транспортом самокат и меня раздрают самокатчики)

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → собрать компанию

Устроить покерный турнир🎲

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 443 участника

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулся 61 участник

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя Flint

Москва → собрать компанию

Выходной 2.0. Балаган. Совместный отдых.

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Собираю компанию мальчиков и девочек на различные активности 🤗

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Добро пожаловать в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулись 22 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу активных ребят для совместного времяпровождения 💕

Откликнулось 18 участников

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