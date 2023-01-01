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Москва
Москва
Профиль пользователя Denelisss
О себе
Я не бегаю, не катаюсь на велосипеде, считаю удобным транспортом самокат и меня раздрают самокатчики)
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать
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