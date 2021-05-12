Москва
Профиль пользователя Denchik181280

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фото #6 пользователя Denchik181280

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться на интересные темы с девушками обо всём на свете

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Mariai
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя Anastasiamudrai
Москва → Другое

Сходить на интересное мероприятие

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