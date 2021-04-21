Всем привет! Я есть Денис Являюсь студентом-старшекурсником, развивающимся в отрасли IT. Мое лето было невероятно активным, однако я всегда готов к знакомству с новым, очень люблю учиться новому! Очень ценю как спокойный отдых в виде обычных приятных посиделок, так и активный, как пробежки, велопрогулки. На данный момент жизни осознал, что помимо карьерных целей хотелось бы найти и дела для души, хобби. Чтобы заниматься было веселее и продуктивнее, стремлюсь найти компанию людей по интересу. Всегда рад новым знакомствам и знаниям!

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового

💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь

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