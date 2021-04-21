Москва
Профиль пользователя Den_With_Gas
О себе
Всем привет!
Я есть Денис
Являюсь студентом-старшекурсником, развивающимся в отрасли IT.
Мое лето было невероятно активным, однако я всегда готов к знакомству с новым, очень люблю учиться новому!
Очень ценю как спокойный отдых в виде обычных приятных посиделок, так и активный, как пробежки, велопрогулки.
На данный момент жизни осознал, что помимо карьерных целей хотелось бы найти и дела для души, хобби.
Чтобы заниматься было веселее и продуктивнее, стремлюсь найти компанию людей по интересу.
Всегда рад новым знакомствам и знаниям!
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
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