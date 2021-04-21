Москва
Профиль пользователя Den_With_Gas

фото пользователя Den_With_Gas
фото #2 пользователя Den_With_Gas
фото #3 пользователя Den_With_Gas
фото #4 пользователя Den_With_Gas
фото #5 пользователя Den_With_Gas
фото #6 пользователя Den_With_Gas
фото #7 пользователя Den_With_Gas

О себе

Всем привет!
Я есть Денис
Являюсь студентом-старшекурсником, развивающимся в отрасли IT.
Мое лето было невероятно активным, однако я всегда готов к знакомству с новым, очень люблю учиться новому!
Очень ценю как спокойный отдых в виде обычных приятных посиделок, так и активный, как пробежки, велопрогулки.
На данный момент жизни осознал, что помимо карьерных целей хотелось бы найти и дела для души, хобби.
Чтобы заниматься было веселее и продуктивнее, стремлюсь найти компанию людей по интересу.
Всегда рад новым знакомствам и знаниям!

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.