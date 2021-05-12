Всем привет ! катаюсь на велике , люблю рыбалку , охоту , пикники , пострелять в тире , покататься на лодочке по пироговскому вдх. Также часто выезжаю на природу с ночёвкой на несколько дней . и т.п. в целом активный чел :))

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные

Ростов-на-Дону → активный отдых погуляем, поболтаем а там как пойдет

Москва → Другое Сходить в кино и поесть попкорн

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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