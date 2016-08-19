Москва
Профиль пользователя Den_D

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О себе

Музыкальный фан, радио Романтика форева, всё время мысленно играю на невидимых инструментах))
Не представляю жизнь без юмора
Уважаю научпоп и науку в целом, докапываюсь до глубин познания истины
Много хожу, чтобы держать себя в форме, потому что остальное время я ем :D
Категорически приветствую нестандартные подходы во всём
Неформал в теле обычного человека

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 📚 Книги

События пользователя

Москва → пообщаться

Кому скучно, кто хочет поболтать на любые темы

Москва → пообщаться

Хэй! Рокеры и металюги есть тут?

Москва → сходить на мероприятие

Предлагаю сходить на трибьют концерт группы Korn

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по красивым местам в Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя HellenM
Москва → Другое

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя Anomaly
Москва → Другое

Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

маленькое фото пользователя Cath
Москва → Другое

Долгая прогулка вдоль Москва-реки

маленькое фото пользователя Conejito243
Москва → Другое

Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Выходные . Совместный отдых.

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Для движовых ребят 🚀

маленькое фото пользователя Eva_Lin
Москва → Другое

Встретиться, погулять в центре

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Завершенное

маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое

Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

маленькое фото пользователя CherTolik
Москва → Другое

Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)

маленькое фото пользователя Morty
Москва → Другое

Познакомиться с крутыми ребятами, для классного времяпрепровождения🐒

маленькое фото пользователя LazyCake99
Москва → Другое

Обсуждение игр и аниме

маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое

Погода осенняя , а настроение летнее 😅

маленькое фото пользователя Pafnuto
Москва → Другое

Хочу сходить на метал концерт

маленькое фото пользователя Patch
Москва → Другое

Пригласить на обнимательную встречу

маленькое фото пользователя Anonym
Москва → Другое

Работа,общение,прогулка,игры,онлайн игры,политика,тв,фильмы,пиши...

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