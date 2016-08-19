Москва
Профиль пользователя Den_D
О себе
Музыкальный фан, радио Романтика форева, всё время мысленно играю на невидимых инструментах))
Не представляю жизнь без юмора
Уважаю научпоп и науку в целом, докапываюсь до глубин познания истины
Много хожу, чтобы держать себя в форме, потому что остальное время я ем :D
Категорически приветствую нестандартные подходы во всём
Неформал в теле обычного человека
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Я за душевные разговорчики
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
За любой движ.
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)
Долгая прогулка вдоль Москва-реки
Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе
Выходные . Совместный отдых.
Для движовых ребят 🚀
Встретиться, погулять в центре
Завершенное
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)
Познакомиться с крутыми ребятами, для классного времяпрепровождения🐒
Обсуждение игр и аниме
Погода осенняя , а настроение летнее 😅
Хочу сходить на метал концерт
Пригласить на обнимательную встречу
Работа,общение,прогулка,игры,онлайн игры,политика,тв,фильмы,пиши...
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