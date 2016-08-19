Музыкальный фан, радио Романтика форева, всё время мысленно играю на невидимых инструментах)) Не представляю жизнь без юмора Уважаю научпоп и науку в целом, докапываюсь до глубин познания истины Много хожу, чтобы держать себя в форме, потому что остальное время я ем :D Категорически приветствую нестандартные подходы во всём Неформал в теле обычного человека

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 📚 Книги

Москва → пообщаться Хэй! Рокеры и металюги есть тут?

Москва → пообщаться Кому скучно, кто хочет поболтать на любые темы

Москва → Другое Познакомиться с крутыми ребятами, для классного времяпрепровождения🐒

Москва → Другое Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

Москва → Другое Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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