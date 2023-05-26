Москва
Профиль пользователя Den0Abr

фото пользователя Den0Abr
фото #2 пользователя Den0Abr

О себе

Люблю городские исследования (руф, сталк) и фотографию 😶‍🌫️✌️
Играю в пинг-понг и футбольчик мальчики похожи на качков
Организую концерты 🎉

Профиль обновлён 1 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.