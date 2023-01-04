Москва
Профиль пользователя Demon22

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О себе

Катаюсь на коньках

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто пойдёт на ВДНХ на каток

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

маленькое фото пользователя Via_Dolorosa
Москва → Другое

Прогуляться, посетить интересное мероприятие

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