Москва
Профиль пользователя Demon100

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О себе

Ищу друзей, по ходу общения узнаём друг друга )

Профиль обновлён 19 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🏫 Учеба ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 📺 Политика 🏢 Работа 💰 Бизнес 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Го гулять по Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя adkm
Москва → Другое

поболтать, обсудить что угодно

маленькое фото пользователя IrinaNik
Москва → Другое

Позитивные мотивирующие разговоры))

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.