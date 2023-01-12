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Москва
Профиль пользователя DEMID33

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О себе

Приехал с сво, пока в госпитале валяюсь

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу пока пообщаться, валяюсь в госпитале. 1сентября получил ранение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinkamalinka

Набережные Челны → пообщаться

Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?

Откликнулось 19 участников

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