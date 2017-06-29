Владивосток
Профиль пользователя Delik

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Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа 💰 Бизнес 🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Владивосток → пообщаться

Просто общение, с людьми которым скучно)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

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