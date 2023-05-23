Москва
Профиль пользователя Dejdre

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О себе

Люблю путешествовать, гулять по закоулкам и неожиданны местам, кататься на велосипеде и играть в настольные игры. А ещё - открывать новые возможности, всегда готова попробовать что-то интересное.

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

Покататься на велосипедах, съездить на спецгашение марок

Москва → активный отдых

Предлагаю велопрогулку на спецгашение марок Аэрофлота

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristi1
Зеленоград → Другое

Найти подруг

маленькое фото пользователя Icar
Зеленоград → Другое

Пятница и выходные

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