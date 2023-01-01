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Москва
Профиль пользователя Deew_mast

фото пользователя Deew_mast

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 35 участников

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