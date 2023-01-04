Москва
Профиль пользователя Ded98
О себе
-Люблю готовить (итальянская, грузинская кухни)
-Смотрю и иногда играю в футбол
-Слушаю абсолютно разную музыку, копаюсь в текстах, ищу что-то интересное
-Коллекционировал Esquire (сейчас, надеюсь, будет не хуже с Правилами Жизни)
-Пытаюсь в Python,AI,ML, работаю аналитиком
Профиль обновлён 31 октября 2022 г.
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