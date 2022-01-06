Москва
Профиль пользователя Dd44
О себе
Сплю
Профиль обновлён 1 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные
Не нравится:
🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Казань → Другое
Хочу найти новые общения/друзей.
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Ищу подруг , новые знакомства
Москва → Другое
Просто по душам
Краснодар → Другое
Нуждаюсь в поддержке
Москва → Другое
Смотрит фильм
Новочеркасск → Другое
Хочу пообщаться))
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