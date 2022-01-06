Москва
Профиль пользователя Dd44

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О себе

Сплю

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → другое

Еще не совсем здесь разбираюсь, кто непротив познакомиться напишите )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Alina77
Казань → Другое

Хочу найти новые общения/друзей.

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Гулять и смеяться

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу подруг , новые знакомства

маленькое фото пользователя elnara
Москва → Другое

Просто по душам

маленькое фото пользователя PrivetKakDela
Краснодар → Другое

Нуждаюсь в поддержке

маленькое фото пользователя Snake288
Москва → Другое

Смотрит фильм

маленькое фото пользователя Lina97
Новочеркасск → Другое

Хочу пообщаться))

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