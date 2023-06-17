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Москва
Профиль пользователя Dchibi

фото пользователя Dchibi

О себе

Плаваю, нравится гулять, читать и ходить в театр)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → пообщаться

Что вас вдохновляет?)

маленькое фото пользователя MARIA021
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя core

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулись 2 участника

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