Москва
Профиль пользователя DavidH

фото пользователя DavidH

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

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Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

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Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

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Москва → Другое

Прогуляться по ночной Москве, можно перекусить или кальян )

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