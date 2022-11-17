Москва
Профиль пользователя DavidH
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💃 Потанцевать
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями
Москва → Другое
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы
Москва → Другое
Прогуляться по ночной Москве, можно перекусить или кальян )
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