⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Daty
О себе
Слушаю музыку люблю фильмы и сериалы очень буду рада новым знакомствам
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🏢 Работа💩 Шутки про говно🎭 Театр🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💨 Кальян🍷 Выпить в баре
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам