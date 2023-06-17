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Москва
Профиль пользователя Daty

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О себе

Слушаю музыку люблю фильмы и сериалы очень буду рада новым знакомствам

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🏢 Работа💩 Шутки про говно🎭 Театр🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💨 Кальян🍷 Выпить в баре

Участие в других событиях

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Воронеж → пообщаться

Все надоело. Хочу общатся.

Откликнулось 18 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу с кем можно по обсуждать парней, устроить пижамную вечеринку, сходить в кино

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Lizavetka

Казань → пообщаться

Обсудить любимые фильмы, поразмышлять о жизни

Откликнулись 2 участника

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