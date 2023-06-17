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Москва
Москва
Профиль пользователя Dasza
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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