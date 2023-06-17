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Москва
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Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 155 участников

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Demetra_97

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Meet_Alex

Москва → другое

Сходить в бар, поболтать, потанцевать

Откликнулось 12 участников

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