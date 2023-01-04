Я абычный парень слушаю музыку дома разного жанра люблю смотреть аниме всякие играю в игры на планшетах и на игровой приставках тоже часто люблю одиночества но иногда хочется найти людей что бы пролетело время без следа люблю разные мероприятия к примеру дорога героев люблю ходить на картинг или посмотреть кино например фантастику или боевик а ещё люблю ходить на боулинг

Профиль обновлён 14 апреля 2023 г.

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