⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Я занимаюсь тем, что смотрю различное кино увеселительного характера.
Москва
Профиль пользователя DashZh
О себе
Я занимаюсь тем, что смотрю различное кино увеселительного характера.
Нравится смотреть за модными тенденциями и стильными людьми.
Иногда люблю погулять в атмосферных местах.
Люблю пиво, чипсы и кофе.
Выставки, музеи, кинотеатры , магазины.
Сплетни(тссссс)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам