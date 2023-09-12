О себе

Я занимаюсь тем, что смотрю различное кино увеселительного характера.

Нравится смотреть за модными тенденциями и стильными людьми.

Иногда люблю погулять в атмосферных местах.

Люблю пиво, чипсы и кофе.

Выставки, музеи, кинотеатры , магазины.

Сплетни(тссссс)