⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя DashZh

фото пользователя DashZh

О себе

Я занимаюсь тем, что смотрю различное кино увеселительного характера.
Нравится смотреть за модными тенденциями и стильными людьми.
Иногда люблю погулять в атмосферных местах.
Люблю пиво, чипсы и кофе.
Выставки, музеи, кинотеатры , магазины.
Сплетни(тссссс)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Tati25
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Subby
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя anastasia215
маленькое фото пользователя Olibiskis
маленькое фото пользователя IrisKa89
маленькое фото пользователя Smetalinka
маленькое фото пользователя Stark
маленькое фото пользователя Bicycle32
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя KristinaSherry

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам