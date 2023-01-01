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Москва
Москва
Профиль пользователя dashuta023
О себе
Занимаюсь джа пингом,зумбой,люблю выставки и картинные галлерее.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Не нравится:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎮 Видеоигры💨 Кальян
Участие в других событиях
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