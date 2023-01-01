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Москва
Профиль пользователя dashuta023

фото пользователя dashuta023

О себе

Занимаюсь джа пингом,зумбой,люблю выставки и картинные галлерее.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎮 Видеоигры💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 427 участников

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулись 164 участника

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Yuliya77

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы общаться, проводить время, без алко и клубов🍀

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Diana_Hebert

Москва → другое

Нужна модель на окрашивание с обесцвечиванием и на стрижку ровный срез 💜

Откликнулись 4 участника

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