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Москва
Профиль пользователя Dashulya2208

фото пользователя Dashulya2208

О себе

Я достаточно спокойный человек, домосед, но люблю выбраться на прогулку, т.к. мне нравится пешая ходьба, походы на выставки, музеи, иногда кафе, кино. Начала очень сильно увлекаться психологией. Сама я хожу к психологу и было бы сейчас очень здорово найти подругу, которая также это делает или хотя бы увлекается, так как мне очень хочется найти человека, с которым можно было бы это обсуждать, делиться личными переживаниями, говорить на близкие темы и поддерживать друг друга, обсуждать отношения.
Ещё я люблю шоппинг в разумных пределах.
Я человек не религиозный, в эзотерику и астрологию не верю, мне ближе более жизненные темы для разговора.
Кофеман.
Иногда смотрю блогеров на Ютубе, как правило это какие-то реакции на сериалы и мультфильмы моего детства.
По натуре я добрый человек, стёб и токсичные шутки друг на другом мне не нравятся, но при этом я люблю черный и вообще любой юмор, главное не друг над другом ;)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу 25-35 лет для живого и онлайн общения :)

маленькое фото пользователя Nelly483
маленькое фото пользователя poetic_justice
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулся 21 участник

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