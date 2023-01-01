О себе

Я достаточно спокойный человек, домосед, но люблю выбраться на прогулку, т.к. мне нравится пешая ходьба, походы на выставки, музеи, иногда кафе, кино. Начала очень сильно увлекаться психологией. Сама я хожу к психологу и было бы сейчас очень здорово найти подругу, которая также это делает или хотя бы увлекается, так как мне очень хочется найти человека, с которым можно было бы это обсуждать, делиться личными переживаниями, говорить на близкие темы и поддерживать друг друга, обсуждать отношения.

Ещё я люблю шоппинг в разумных пределах.

Я человек не религиозный, в эзотерику и астрологию не верю, мне ближе более жизненные темы для разговора.

Кофеман.

Иногда смотрю блогеров на Ютубе, как правило это какие-то реакции на сериалы и мультфильмы моего детства.

По натуре я добрый человек, стёб и токсичные шутки друг на другом мне не нравятся, но при этом я люблю черный и вообще любой юмор, главное не друг над другом ;)