Москва
Профиль пользователя Dashulya
О себе
Люблю рисовать, тянет на разное. На художника не тяну, только учусь, просто любитель. Занимаюсь поиском людей, состою в ЛизаАлерт. Учусь на логиста в сфере метро и железных дорог, поступила на 1 курс (так что формально ещё не совсем учусь🤣), люблю классическую литературу, из фильмов драмы и психологические триллеры
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
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