Люблю рисовать, тянет на разное. На художника не тяну, только учусь, просто любитель. Занимаюсь поиском людей, состою в ЛизаАлерт. Учусь на логиста в сфере метро и железных дорог, поступила на 1 курс (так что формально ещё не совсем учусь🤣), люблю классическую литературу, из фильмов драмы и психологические триллеры

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

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Москва → Другое Погулять в Дендропарке (Бирюлёво Восточноое), выпить кофе в 15.00

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