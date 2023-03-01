Была в сети на этой неделе

Сегодня в бар сходить

познакомиться, почему бы и нет

Пойти в какой нибудь клуб потанцевать

Погулять, сходить в клуб, на выставку, в театр

Сходить в кальянную / потанцевать / стенд ап. За любой движ , в общем 😄😊

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