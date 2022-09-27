В рабочее время - преподаватель иностранных языков. В свободное - могу проявлять интерес ко всему, но пока не с кем. В поисках мотивации и друзей. ТГ @dashul4ka

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

Москва → Другое Приглашаю погулять в парке и пофотографироваться (я фотограф-любитель)

Москва → Другое Прогулка в парке или посиделки в кафе

Москва → Другое Познакомиться с крутыми ребятами, для классного времяпрепровождения🐒

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.