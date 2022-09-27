Москва
Профиль пользователя Dashul4ka
О себе
В рабочее время - преподаватель иностранных языков. В свободное - могу проявлять интерес ко всему, но пока не с кем. В поисках мотивации и друзей.
ТГ @dashul4ka
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Требуется soulmate
Москва → Другое
Познакомиться с крутыми ребятами, для классного времяпрепровождения🐒
Москва → Другое
Остров мечты
Москва → Другое
Прогулка в парке или посиделки в кафе
Москва → Другое
Приглашаю погулять в парке и пофотографироваться (я фотограф-любитель)
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