Москва
Профиль пользователя Dashul4ka

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О себе

В рабочее время - преподаватель иностранных языков. В свободное - могу проявлять интерес ко всему, но пока не с кем. В поисках мотивации и друзей.

ТГ @dashul4ka

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу привлечь подписчиков / клиентов

Москва → пообщаться

Хочу привлечь подписчиков или клиентов

Москва → прогуляться, перекусить

Составлю любую компанию

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

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Москва → Другое

Требуется soulmate

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Познакомиться с крутыми ребятами, для классного времяпрепровождения🐒

маленькое фото пользователя tatiyanych
Москва → Другое

Остров мечты

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Москва → Другое

Прогулка в парке или посиделки в кафе

маленькое фото пользователя n1n3v1
Москва → Другое

Приглашаю погулять в парке и пофотографироваться (я фотограф-любитель)

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