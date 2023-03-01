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Москва
Профиль пользователя dashilda

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О себе

Ищу человека для совместных покатушек на велосипеде (пока тепло)), предпочтительно в будни, если возможна удаленка на работе (как у меня). Живу в ВАО (Сокольники) 🚲☀️🙂

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🐈 Домашние животные🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

✝️ Религия💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → пообщаться

Покататься на велосипеде сейчас или в ближайшие дни

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