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Москва
Москва
Профиль пользователя dashilda
О себе
Ищу человека для совместных покатушек на велосипеде (пока тепло)), предпочтительно в будни, если возможна удаленка на работе (как у меня). Живу в ВАО (Сокольники) 🚲☀️🙂
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🐈 Домашние животные🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн
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