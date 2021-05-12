Москва
Профиль пользователя DashaRu
О себе
Активный отдых, путешествия, сноуборд, сапы, вейкборд, бег, бары, атмосферные вечеринки, гастро-бары, настольные игры
Профиль обновлён 30 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
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Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
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