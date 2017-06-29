Москва
Профиль пользователя Dasha_Goranova

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О себе

Я биолог 🐥
❇️Мне нравятся:
Настолки,
Гулять в парках,
Кататься на самокатах
Люблю ходить в новые места

Смотреть психологические триллеры
Собираться компанией
Шашлыки и пикники
Беседы
Шоппинг (иногда)
Танцы

❌Не люблю:
Сигареты 🚬
Большое количество алкоголя и все занятия связанные с этими вещами

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке

Участие в других событиях

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Прогулки, посещение достопримечательностей

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