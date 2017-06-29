Москва
Профиль пользователя Dasha_Goranova
О себе
Я биолог 🐥
❇️Мне нравятся:
Настолки,
Гулять в парках,
Кататься на самокатах
Люблю ходить в новые места
Смотреть психологические триллеры
Собираться компанией
Шашлыки и пикники
Беседы
Шоппинг (иногда)
Танцы
❌Не люблю:
Сигареты 🚬
Большое количество алкоголя и все занятия связанные с этими вещами
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Ищу друзей/подруг
Прогулки, посещение достопримечательностей
Прогуляемся?
замотать вас на корте до изнеможения
Прогуляться по музеону
Поиграть в настолки в компании
Ищу друзей/компанию
Пообщаться ,обсудить интересные вещи
Погулять по парку, выпить кофе
Ищу близких по духу подруг)
Погулять, поболтать, классно провести время 🌟💫
Сходить в галерею «Алины Пински»
Пообщаемся?
Ищу подружку в Москве для общения и прогулок по центру города
Хочу пойти в клуб потанцевать
Собрать компанию фанатов театра для посещения различных театров Москвы
Поиграть активные игры в парке
Сыграть на гитаре
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.