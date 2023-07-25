Смотрю много фильмов и сериалов про детективы, маньяков Недавно уволилась с работы, на которой проработала 10 лет жизни...

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

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