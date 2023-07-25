Москва
Профиль пользователя Dasha77
О себе
Смотрю много фильмов и сериалов про детективы, маньяков
Недавно уволилась с работы, на которой проработала 10 лет жизни...
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Я в декрете ищу подруг)
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Москва → Другое
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