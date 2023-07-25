Москва
Профиль пользователя Dasha77

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О себе

Смотрю много фильмов и сериалов про детективы, маньяков
Недавно уволилась с работы, на которой проработала 10 лет жизни...

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Люблю попереписываться на разные темы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Lera_A
Москва → Другое

Я в декрете ищу подруг)

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя DariaKo
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя Piti
Москва → Другое

Присоединяйтесь к нашей квиз-команде🤪

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