Ишу человека, с которым сможем приятно проводить время. Отношения не нужны, интересует исключительно дружба *на фото мне 4, если что, свою фотографию в настоящее время могу прислать позже при личной переписке Я достаточно закрытый человек при общении в первое время, но, если мне будет комфортно с тобой, в скором времени мне станет общаться намного проще Мне сложно общаться с очень активными людьми, поэтому хотелось бы, чтобы ты был(а) по большей степени интровертом или же амбивертом О себе: Мне 20 лет, учусь на 3-м курсе юрфака, увлекаюсь психологией, иногда рисую, в ближайшем будущем планирую начать изучение графического дизайна. У меня нет каких-то особых познаний в определенной сфере, но для меня это окей, я стараюсь делать то, что хочу в данный момент и тратить на это столько времени, сколько мне хочется, поэтому, если ты осуждаешь людей, которые не прикладывают титанических усилий и не находятся в непрерывном совершенствовании себя, увы, нам не по пути

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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