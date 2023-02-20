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Москва
Профиль пользователя daryayeyo

фото пользователя daryayeyo

О себе

Вкратце из увлечений - обожаю танцы, танцую girly hip hop) хожу в зал, но ненавижу кардио)) изучаю английский - уровень b1, было бы классно попрактиковать его в устной речи.
Музыка моё все, слушаю 24/7 - из любимых: young thug, migos, Travis scott, takeoff и в таком духе) люблю литературу - в основном художественную. Не симпатизируют клубы, тусовки. Сейчас настрой на самореализацию и самосовершенствование.
За крутое времяпровождение - танцы, выставки, интересные мероприятия. В одиночку конечно неплохо, но надоело скучать и двигаться одной, хотела бы match the vibe с кем-нибудь:)🫶🏼 ищу классных и легких на подъём девчонок, надеюсь мы подружимся

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🪩 Ночной клуб☣️ Токсичность🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя bisler

Москва → прогуляться, перекусить

пойдемте в рестик, музей, выставку, куда угодно, не могу сидеть дома🫣

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Polinarium

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре , зайти попить кофе/бар, поболтать обо всем .

Откликнулось 11 участников

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