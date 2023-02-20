Москва
Профиль пользователя daryayeyo
О себе
Вкратце из увлечений - обожаю танцы, танцую girly hip hop) хожу в зал, но ненавижу кардио)) изучаю английский - уровень b1, было бы классно попрактиковать его в устной речи.
Музыка моё все, слушаю 24/7 - из любимых: young thug, migos, Travis scott, takeoff и в таком духе) люблю литературу - в основном художественную. Не симпатизируют клубы, тусовки. Сейчас настрой на самореализацию и самосовершенствование.
За крутое времяпровождение - танцы, выставки, интересные мероприятия. В одиночку конечно неплохо, но надоело скучать и двигаться одной, хотела бы match the vibe с кем-нибудь:)🫶🏼 ищу классных и легких на подъём девчонок, надеюсь мы подружимся
Была в сети на этой неделе
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