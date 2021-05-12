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Москва
Много работаю (я типо граф. дизайнер), много где бываю, люблю мотаться в Питер, хожу по барчикам
Москва
Профиль пользователя DaryaR
О себе
Много работаю (я типо граф. дизайнер), много где бываю, люблю мотаться в Питер, хожу по барчикам
Очень краткая выжимка)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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