Москва
Профиль пользователя Daryaoo1

фото пользователя Daryaoo1
фото #2 пользователя Daryaoo1
фото #3 пользователя Daryaoo1

О себе

👋я Дарья!В Москве недавно и поэтому я в поиске подруги. Интересны походы в бар, рестораны.

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Отдохнуть в баре, ресторане

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anyutik_s
Москва → Другое

Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.