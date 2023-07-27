О себе

Hi there!

Я довольно разносторонний человек, люблю познавать людей. Мозг, психика, поведение, все это жутко интересно! Немножечко биохакер🙃

Преподаю английский, в основном детям, их тоже люблю)

Считаю спорт неотъемлемой частью жизни человека, заботящегося о своём здоровье и будущем в целом. Не экстремальный, разумеется. Для этого у меня маловато безбашенности😄

Велик люблю, но это летом.

За ядерную физику не поясню, а вот на тему нейробиологии пообщаться всегда рада. Да и просто о вечном...



Недавно бросила курить. Не знаю навсегда ли, но хочется в это верить.