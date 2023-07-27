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Москва
Hi there!
Москва
Профиль пользователя Darya_Sergeevna
О себе
Hi there!
Я довольно разносторонний человек, люблю познавать людей. Мозг, психика, поведение, все это жутко интересно! Немножечко биохакер🙃
Преподаю английский, в основном детям, их тоже люблю)
Считаю спорт неотъемлемой частью жизни человека, заботящегося о своём здоровье и будущем в целом. Не экстремальный, разумеется. Для этого у меня маловато безбашенности😄
Велик люблю, но это летом.
За ядерную физику не поясню, а вот на тему нейробиологии пообщаться всегда рада. Да и просто о вечном...
Недавно бросила курить. Не знаю навсегда ли, но хочется в это верить.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения✝️ Религия💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍷 Алкоголь🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей
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