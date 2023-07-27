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Москва
Профиль пользователя Darya_Sergeevna

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О себе

Hi there!
Я довольно разносторонний человек, люблю познавать людей. Мозг, психика, поведение, все это жутко интересно! Немножечко биохакер🙃
Преподаю английский, в основном детям, их тоже люблю)
Считаю спорт неотъемлемой частью жизни человека, заботящегося о своём здоровье и будущем в целом. Не экстремальный, разумеется. Для этого у меня маловато безбашенности😄
Велик люблю, но это летом.
За ядерную физику не поясню, а вот на тему нейробиологии пообщаться всегда рада. Да и просто о вечном...

Недавно бросила курить. Не знаю навсегда ли, но хочется в это верить.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения✝️ Религия💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍷 Алкоголь🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб
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