Привет) Я Даша, мне 27 лет. Работаю системным аналитиком в IT, хожу в тренажерный зал. Люблю прогулки, природу, кататься на роликах, велосипеде, читать, сидеть дома и смотреть сериалы, есть вкусную еду и пробовать новое, общаться и шутить на абсолютно разные темы, увлекаюсь психологией (не зря же я два года в терапии 😂). Ищу подруг, с которыми можно сблизиться и говорить обо всем и ни о чем. Долгое время почему-то отстранялась от близкого общения, но недавно поняла, что появилась такая потребность и ресурс для этого. Не очень люблю общаться онлайн на регулярной основе и постоянно поддерживать неразрывную связь, комфортнее встречаться периодически, но зато качественно проводить время вместе.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб ☣️ Токсичность

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