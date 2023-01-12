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Москва
Москва
Профиль пользователя darya_momo
О себе
изучаю немного китайский, хожу в бассейн, занимаюсь волонтерством
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🏢 Работа📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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