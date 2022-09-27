Москва
Профиль пользователя darya_andreeva
О себе
Ищу подругу, с Москвы, с Алтуфьево-Бибирево, 25-30 лет. Желательно с ребенком 1-3 лет. Хочется с одного района, что бы можно было встречаться чаще, но поехать куда-то тоже можно)
Я разная, люблю и дома посидеть, и активно провести день на природе, и куда-то сходить (кино, выставка).
Люблю кататься на велике, гулять с ребенком, пытаюсь уже в 100 раз освоить спорт, и если будет компаньон, будет веселей)
Музыку, кино и книги люблю разные.
Людей люблю добрых и уважающих чужие границы. Не люблю когда опаздывают на постоянной основе, и когда игнорят.
Профиль обновлён 17 мая 2023 г.
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