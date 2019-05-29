Москва
Профиль пользователя Darya96

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О себе

Люблю поиграть в настолки, покататься на лошадях, пострелять в тире. Также люблю спокойный отдых: прогуляться, выпить кофе, пообщаться, порисовать, почитать книги

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Москва → другое

Ищу подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Поездка с палатками к Михайловскому карьеру

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