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Москва
Профиль пользователя Darya40

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О себе

Я разноплановый по вкусу человек, с детства ходила в Большой театр, Консерваторию при этом слушала группу Queen, Pink Floyd. Танцевать я начала ещё в утробе матери, после рождения продолжила. К сожалению, был большой перерыв-четыре года, сейчас снова хочу возобновить тренировки. Люблю общаться, готовить, умею ладить с детьми и животными. Я в поисках компании сходить на концерт, прогуляться по Москве, обожаю пешие прогулки, пообщаться в баре и т.п.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Погулять, поиграть в настолки, выпить кофе.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natali_13
Москва → Другое
Найти друзей, для совместных мероприятий.
маленькое фото пользователя Kaos
Москва → Другое
Пойдём гулять
маленькое фото пользователя Delfegor
Москва → Другое
Ээ, если я правильно понял 😅
маленькое фото пользователя Maksim1988
Москва → Другое
Собираю команду для игры в квиз.
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