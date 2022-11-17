Москва
Профиль пользователя Darua09
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🐈 Домашние животные
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
найти подруг 💘💘💘
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)
Москва → Другое
Ищу подругу/подруг 🫶🏻
Москва → Другое
Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞
Москва → Другое
Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться
Москва → Другое
Найти близких по духу людей🧸
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