Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино

🐈 Домашние животные

Москва → Другое Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться

Москва → Другое Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.