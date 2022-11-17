Москва
Профиль пользователя Darua09

фото пользователя Darua09

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🐈 Домашние животные

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подруг 💘💘💘

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

маленькое фото пользователя romanovva
Москва → Другое

Ищу подругу/подруг 🫶🏻

маленькое фото пользователя Ksys
Москва → Другое

Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

маленькое фото пользователя Katusha.aaa
Москва → Другое

Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Найти близких по духу людей🧸

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.