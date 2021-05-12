Омск
Профиль пользователя Dart_vahm

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О себе

200% времени занимает работа, остальные -100% сон. Есть очень красивый кот)

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия
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