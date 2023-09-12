Дарья, 16 лет, учусь на самообразовании, гимнастка, меломан, реалист, люблю кофе, сериалы, шопинг и многое другое. Честная, отзывчивая, целеустремлённая✨🤍

Была в сети вчера

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

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