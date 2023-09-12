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Москва
Профиль пользователя darrrria

фото пользователя darrrria

О себе

Дарья, 16 лет, учусь на самообразовании, гимнастка, меломан, реалист, люблю кофе, сериалы, шопинг и многое другое. Честная, отзывчивая, целеустремлённая✨🤍

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 155 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Nona1999v

Москва → другое

Саморазвиваться

Откликнулось 13 участников

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