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Москва
Профиль пользователя Darrrk

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О себе

Весна и осень в спорт зале , зимой сноуборд , летом вейкборд и в любой свободный день картинг !

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🏫 Учеба 📺 Политика 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия

События пользователя

Москва → активный отдых
Веллопрогулки или пробежки в парках

Участие в других событиях

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Давай общаться! Давай видеться!
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Сходить в караоке ✨🎤
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