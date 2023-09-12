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Москва
Профиль пользователя Darrria

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О себе

Приветт, меня зовут Даша, учусь на биоинженера на втором курсе. Люблю научно-популярные фильмы, зарубежную классику, на выставки сходить не против, иногда и порисовать нравится. Считаю себя меломаном и полимузыкалом, обожаю слушать музыку, но сами концерты не люблю, слишком уж громко. Вот, как-то так:)

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

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маленькое фото пользователя anas.tasia
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Says

Москва → прогуляться, перекусить

Для тех, кто разбит и остался один 🩷

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Stacy

Москва → собрать компанию

Приглашаем в книжный клуб 📖

Откликнулось 11 участников

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Москва → пообщаться

Какой твой любимый интересный факт?

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