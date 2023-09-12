О себе

Приветт, меня зовут Даша, учусь на биоинженера на втором курсе. Люблю научно-популярные фильмы, зарубежную классику, на выставки сходить не против, иногда и порисовать нравится. Считаю себя меломаном и полимузыкалом, обожаю слушать музыку, но сами концерты не люблю, слишком уж громко. Вот, как-то так:)