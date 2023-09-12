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Москва
Москва
Профиль пользователя Darrria
О себе
Приветт, меня зовут Даша, учусь на биоинженера на втором курсе. Люблю научно-популярные фильмы, зарубежную классику, на выставки сходить не против, иногда и порисовать нравится. Считаю себя меломаном и полимузыкалом, обожаю слушать музыку, но сами концерты не люблю, слишком уж громко. Вот, как-то так:)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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