Москва
Профиль пользователя Darklary
О себе
Читаю, рисую маслом/акрилом, могу иногда петь %), а иногда - пить!) Люблю хороший метал, фонк и иногда всякое лёгкое, вроде lofiradio.
У меня есть две кошки, пока в процессе знакомства, вторую только взяли.
Обожаю задротить.
Мастер маникюра и педикюра - есть свой кабинет, с удовольствием приглашаю и клиентов, и моделей) Умею в дизайн!
Близнецы :)
Профиль обновлён 6 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
пообщаться👯♀️
Провожу исследование - почему ты здесь? :)
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
Драститя - драститя
Найти девочку, для похода в кальяную
Ищу собеседника для интересных тем
Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками
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