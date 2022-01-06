Читаю, рисую маслом/акрилом, могу иногда петь %), а иногда - пить!) Люблю хороший метал, фонк и иногда всякое лёгкое, вроде lofiradio. У меня есть две кошки, пока в процессе знакомства, вторую только взяли. Обожаю задротить. Мастер маникюра и педикюра - есть свой кабинет, с удовольствием приглашаю и клиентов, и моделей) Умею в дизайн! Близнецы :)

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

☣️ Токсичность 📺 Политика

Москва → пообщаться У меня ПРЛ и клиническая депрессия, мне очень одиноко временами.

Воронеж → Другое Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

Москва → Другое Ищу собеседника для интересных тем

Москва → Другое Найти девочку, для похода в кальяную

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