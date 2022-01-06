Москва
Профиль пользователя Darklary

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О себе

Читаю, рисую маслом/акрилом, могу иногда петь %), а иногда - пить!) Люблю хороший метал, фонк и иногда всякое лёгкое, вроде lofiradio.
У меня есть две кошки, пока в процессе знакомства, вторую только взяли.
Обожаю задротить.
Мастер маникюра и педикюра - есть свой кабинет, с удовольствием приглашаю и клиентов, и моделей) Умею в дизайн!
Близнецы :)

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

У меня ПРЛ и клиническая депрессия, мне очень одиноко временами.

Участие в других событиях

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пообщаться👯‍♀️

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Провожу исследование - почему ты здесь? :)

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Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

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Ищу собеседника для интересных тем

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Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

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