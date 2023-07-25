Всем привет!) Ищу общения и друзей, чтобы приятно и интересно проводить время❤️ О себе: Живу в Москве, 21 год, работаю и учусь, но времени хватает. Очень люблю гулять, осматривать новые окрестности, фотографировать. Безумно люблю животных, рисовать, мистику. Да и вообще за любой движ, если можно так сказать😎

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры 🎭 Театр 🍷 Алкоголь

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.