Москва
Профиль пользователя darius_21
О себе
Всем привет!) Ищу общения и друзей, чтобы приятно и интересно проводить время❤️
О себе:
Живу в Москве, 21 год, работаю и учусь, но времени хватает. Очень люблю гулять, осматривать новые окрестности, фотографировать. Безумно люблю животных, рисовать, мистику. Да и вообще за любой движ, если можно так сказать😎
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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