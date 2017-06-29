Москва
Профиль пользователя Daritos

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О себе

Как-то так вышло, что в жизни очень мало друзей. А мне тяжело без общения, очень хочется найти близкого человека. От 25 лет.
Матерюсь и могу пошло шутить)) Юмор в наличии.
Рост 176, в пятерочке с верхней полки могу достать йогурт.
Думаю, что феминизм - норм тема!
Долго была хиккой, но сейчас очень хочу выбираться из своей скорлупы. Милая, вытащи меня из дома!

Профиль обновлён 12 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

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