Как-то так вышло, что в жизни очень мало друзей. А мне тяжело без общения, очень хочется найти близкого человека. От 25 лет. Матерюсь и могу пошло шутить)) Юмор в наличии. Рост 176, в пятерочке с верхней полки могу достать йогурт. Думаю, что феминизм - норм тема! Долго была хиккой, но сейчас очень хочу выбираться из своей скорлупы. Милая, вытащи меня из дома!

Профиль обновлён 12 марта 2023 г.

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