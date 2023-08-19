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Москва
Профиль пользователя DArIo

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О себе

Работаю в михнево,на стройке,живу в городе Иваново,люблю смотреть аниме и играть в пабг

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб

События пользователя

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Участие в других событиях

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