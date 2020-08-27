Москва
Профиль пользователя Darinata
О себе
Играю в хонкай и геншин импакт. Учусь на юрфаке. Думаю научиться монтажить видео и фото. Хочу снять видео на ютуб по интересной игре, но есть несколько проблем...
С так из хобби я вышиваю, читаю книги Оробинского, смотрю аниме.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Интеллектуальных и творческих разговоров
прогуляться по центру, поболтать
В 13:00. Метро Дубровка
Прогуляемся в выходные куда нибудь?)
Просто приятного человека для общения (не старше 22 лет)
Давай поболтаем о чём угодно)
Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время
Ищу интересного человека для общения, прогулок.
Ищу подруг, чтобы собираться вместе и покорять Москву )
Ищу подругу
Другие пользователи из города Москва
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