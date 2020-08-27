Играю в хонкай и геншин импакт. Учусь на юрфаке. Думаю научиться монтажить видео и фото. Хочу снять видео на ютуб по интересной игре, но есть несколько проблем... С так из хобби я вышиваю, читаю книги Оробинского, смотрю аниме.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

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